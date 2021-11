Las redes están explotando con el rapero, pero si tú no estás muy seguro de quién, no te preocupes porque te vamos a explicar quién es Travis Scott y por qué es tendencia.

El día de hoy las redes sociales no han parado de hablar acerca de Travis Scott, uno de los raperos más exitosos en los últimos años. Pero si tú no estás muy seguro de quién es esta personalidad, no te preocupes porque te vamos a explicar quién es Travis Scott y por qué es tendencia.

Rapero, músico y productor musical, los talentos de Travis Scott nunca se han puesto en duda. El que actualmente es uno de los grandes íconos del rap en Estados Unidos ha logrado llegar a la cima en los últimos años gracias a varios factores.

Se dice que todo lo que las Kardashian-Jenner tocan se convierte en oro y esto incluye a sus parejas, pues aunque Travis ya había tenido un éxito considerable antes de que se le asociara con esta familia, nadie puede negar que desde entonces su fama ha ido en aumento.

¿Quién es Travis Scott?

Aunque es conocido como Travis Scott, su verdadero nombre es Jacques Berman Webster y nació el 30 de abril de 1991 en Houston, Texas. Su infancia la pasó junto a su abuela en Missouri City, al suroeste de Houston antes de cambiar de estado para mudarse con su padre quien tenía su propio negocio.

Acudió a la Universidad de Texas, pero durante su segundo año de carrera se dio cuenta que quería dedicarse a los escenarios por lo que dejó la escuela y se mudó a Nueva York para enfocarse en su carrera musical.

En el 2012 firmó contrato con la discográfica Epic Records y en noviembre del mismo año hizo un acuerdo con la compañía de Kanye West, GOOD MUSIC, para formar parte de la producción.

Fue en 2015 cuando lanzó su primer álbum de estudio al que llamó “Rodeo”. Posteriormente en 2016 lanzó “Birds In The Trap Sing McKnight” y en el 2018 lanzaría “Astroworld” en donde comenzó a hacerse notar cada vez más gracias al sencillo “Sicko Mode”, el cual logró posicionarse en el Billboard Hot 100.

En este esperado éxito también influyó que un año antes, en 2017, se revelara que mantenía una relación romántica con la más joven de las Kardashian, Kylie Jenner y que en febrero de 2018, en medio de muchos rumores, Jenner diera a luz a su primera hija, Stormi Webster.

Para finales de 2018, Scott ya estaba considerado en el top de los raperos del momento y el 18 de abril de 2019, acompañado por The Weeknd y SZA, lanzó una canción para la serie Game of Thrones. En agosto de 2019, fue lanzado en Netflix el documental de Travis Scott “Look Mom I Can Fly”.

Esa no fue su unica incursión en el streaming ya que del 23 al 25 de abril de 2020, Scott realizó varios shows virtuales en vivo en el videojuego Fortnite Battle Royale, en donde además de cantar los jugadores pudieron adquirir avatares basados en Scott y el concierto.

¿Por qué es tendencia Travis Scott?

Este segundo fin de semana de noviembre el nombre de Travis Scott ha sido tendencia y desafortunadamente no es debido a su música. Esto de debe a que durante el concierto de Scott en el festival musical Astroworld se suscitó una estampida en la que al menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas.

Según lo que reportan las autoridades la estampida inició cuando un gran número de personas intentaban acercarse al escenario, lo que llevó a varios a caer al piso, sufriendo desmayos y ataques de pánico. Esto comenzó a aumentar la tensión en el estadio, lo que detonó la tragedia.

