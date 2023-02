Valeria Andrade tiene 30 años e inició su carrera como arbitra profesional en la temporada 2014 en la Tercera División, posteriormente dirigió partidos en la Liga MX Femenil, Liga Premier, en Fuerzas Básicas Sub-17 y Sub- 15 y Liga MX.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.