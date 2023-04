En algunas fotografías a través de las redes sociales se puede ver a una mujer que siempre le acompaña y no se trata de su mamá ni de algún amor, sino de la persona encargada de que el fenómeno de la Doble P haya alcanzado tan rápido el éxito que le conocemos.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.