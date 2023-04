Hasta el momento no tiene un disco, pero si algunas colaboraciones que ya la ponen en lo más escuchado. En su cuenta de Tiktok cuenta con 4 millones de seguidores y 28 millones de, me gusta.

Los corridos tumbados no tienen género, así lo dejó en claro Yahritza Martínez , quien a sus 15 años ya tiene una colaboración junto a Grupo Frontera con su tema “Frágil” el cual está posicionada en la lista de éxitos de México en Spotify y poco a poco sigue escalando.

La música regional mexicana está tomando un segundo aire a su máxima potencia y todo gracias a los corridos tumbados, que en los últimos meses se han posicionado en lo más alto de las listas de popularidad por artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, El Chino, Junio H, Luis R. Conriquez por mencionar alguno, pero esto no es solo de hombres, poco a poco se escucha también el nombre de Yahritza Martínez.

