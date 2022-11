La influencer mexicana YosStop fue detenida la noche de este martes, por parte de la Fiscalía General de Justicia, acusada por el presunto delito de pornografía infantil. Si sigues a youtubers seguramente has oído hablar de ella o de su hermano, pero si no, aquí te decimos quién es y por qué esta no ha sido la única vez que ha sido tendencia en redes sociales.

YosStop ha estado involucrada en diferentes polémicas debido a las críticas que realiza en sus videos de Youtube, la relación con su familia, su estilo de vida y ahora por ser acusada por el presunto delito de pornografía infantil en agravio de una menor.

La joven ha cuestionado la lucha feminista, el caso de Bárbara de Regil, a los youtuber que apoyaron al Partido Verde en plane veda electoral y más, pero todo se le salió de las manos tras criticar a a Ainara Suárez, la chica que la denunció.

¿Quién es YosStop?

1. Su nombre completo es Yoseline Hoffman Badui y nació el 27 de julio de 1990, en la Ciudad de México. Acaba de cumplir 31 años.

2. Su cuenta de Instagram cuenta con casi 7 millones de seguidores, mientras que en su canal de Youtube, está por llegar a los 6 millones de suscriptores.

3. Ha participado como actriz y conductora de televisión, en programas como “La Rosa de Guadalupe” de Televisa y "Lo que callamos las mujeres" de Tv Azteca, además de programas de Telehit y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

4. A los 19 años comenzó como vlogger, usando el humor para contar anécdotas de su vida pero poco a poco comenzó a integrar críticas y sketchs como el de "Novia tóxica".

5. Continuamente da su opinión de temas de controversia y tendencias, como lo hizo recientemente en el tema de Bárbara de Regil y su proteína.

6. YosStop también ha decidido probar con la música, ha lanzado algunas canciones como “Lady Cancelada” y “Roast Yourself Challenge”.

7. Es hermana del también youtuber Debryanshow, quien muchos recuerdan por subir un video a sus redes sociales burlándose de la bandera alemana después del triunfo de su selección en el Mundial Rusia 2018.

8. En 2019, YosStop fue nombrada en redes sociales como Lady Sabritones. Después de que se difundiera un video de ella discutiendo con el capitán de un yate en el que viajaba junto a unos amigos. La influencer se quejó de un “pésimo servicio” y le cantaron el tema de Molotov “Puto” al empleado.

9. La influencer fue duramente criticada al opinar sobre Karla Souza y su caso de violación, con frases como “ella también tiene la culpa, porque accedió”. Según Hoffman, las declaración de la actriz había sido una “incongruencia absurda”.

10. Hoy YosStop está acusada de difundir material pornográfico infantil. Ya que aseguró en su video titulado “Patética Generación”, que tuvo en su celular las imágenes de una menor de edad siendo abusada sexualmente en una fiesta, en mayo de 2018, se trata del caso de la dolescente Ainara Suárez.