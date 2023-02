“Por ahí dicen que el amor lo puede todo, pero también creo que mucho tiene que ver la convivencia; c reo que ahora se lo dejarán al tiempo.Pablo y Ana tendrían que perdonarse, aceptar y entender lo sucedido ; pero ahora, en las condiciones en las que están, no se ha podido, ya veremos qué sucede con el tiempo”, señaló la fuente a la revista TV Notas.

Ana Araujo y Pablo Lyle pasan por una situación complicada, misma que tuvo varios altibajos en los casi cuatro años que el actor permaneció en arresto domiciliario y prisión , tanto que él sabía que su esposa podía rehacer su vida, ya que debido a estar privado de la libertad no podía ofrecerle nada, por lo que el año pasado Ana fue fotografiada con un exfutbolista, despertando las críticas e intrigas.

