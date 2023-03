En estos días se hizo tendencia la persona que le corta el pasto a Messi, pero no solo por el privilegio de trabajar al lado del astro argentino, sino por la fortuna que tiene en su cuenta del banco.

En estos días todo mundo quiere saber quién es el jardinero de Messi y cuánto gana, ya que debido a un video de TikTok se hizo viral la existencia de este personaje y si bien no existe la certeza al 100% de que en efecto trabaje para el jugador del PSG, todo el mundo se fue de espaldas al enterarse de la fortuna que dice tener en su cuenta de banco.

Y es que no es un secreto para nadie que Lionel Messi, futbolista del PSG y campeón del mundo con la selección argentina de futbol tiene su residencia en Rosario, ciudad situada en el sudeste de la provincia de Santa Fe, Argentina, cabecera del departamento homónimo. Por ello era de esperarse que hubiera personal a cargo de darle mantenimiento a su casa sin embargo, nadie se esperaba la auténtica fortuna que al menos uno de esos empleados afirma que ha logrado reunir al trabajar para Leo.

El es el jardinero de Messi y gana esta fortuna

Si bien se desconoce la identidad de este personaje y cuánto gana al mes, todo mundo se fue de espaldas al enterarse de que en su cuenta de banco tiene nada menos que 213 mil dólares, dinero que ha percibido solamente por trabajar cortando el pasto del jugador de la selección argentina de futbol, la cual ganó la más reciente edición de la Copa Mundial.

La identidad de este supuesto empleado se reveló a través del canal de TikTok de un influencer argentino conocido como Bigchungus, un creador de contenido que se dedica a hacer entrevistas con personas en la calle y a quienes ofrece dinero para que acepten cumplir diferentes retos.

¿En verdad el jardinero de Messi gana una fortuna?

Si bien esto no puede saberse a ciencia cierta ya que se desconoce esta información, lo que sí se sabe es que varios usuarios de redes sociales que vieron el video que presentó Bigchungus afirman que la persona que entrevistó sí es el jardinero de Messi debido a que se le ha visto en un video de Antonela Rocuzzo, aunque no mostraron este material por lo que esta información no puede corroborarse.

Otros usuarios en redes sociales reaccionaron de manera diferente al video, preguntando qué se tiene que estudiar para poder ser jardinero para la familia de Messi, aunque otros fans afirmaron que con todo gusto le cortarían el pasto al astro argentino gratis, y que la plata se la podía quedar el sujeto del video aunque repetimos, no se sabe con certeza si en verdad se trata del jardinero de Messi o no.