La familia de Danilo maneja varias empresas y la de él es Toys for Boys, una tienda de accesorios de lujo, misma que está ubicada en Miami florida. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Babson College en Wellesley.

Michelle siempre ha mantenido su vida al margen de los reflectores y su noviazgo no es la excepción, pues desde 2016 mantiene una relación amorosa con Danilo Díaz Granados, un empresario venezolano, cortaron al año de relación, pero tal parece que el amor pudo más y ahora ya planean su boda.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.