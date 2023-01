El caso de Debanhi Escobar no tiene responsables tras las rejas, pero eso no quita que en un futuro su historia sea llevada a la televisión; ya hay una actriz y cantante mexicana que dijo sí al papel.

“Woou, qué fuerte. Ese caso es delicado y lo tomo con mucho respeto. Ni una más Méxco. Un honor para mí que el padre haya pensado en mí. Me encantaría, por supuesto, yo creo que al final parte de llevar a la pantalla estas historias, tienen que ser con muchísimo respeto”, respondió la cantante mexicana luego de cuestionarla sobre las declaraciones de Mario Escobar a quien no le desagradaba la idea de que fuera ella o Belinda.

Mucho se ha dicho de una serie o película sobre el caso del feminicidio de Debanhi ocurrido en 2022, pero a pesar de que Mario Escobar , padre de la joven, aseguró, que no hay planes de tal proyecto sobre su hija, menos que sea una prioridad, cuando lo que importa es primero encontrar a los responsables de su asesinato, Danna Paola alzó la mano para tomar el papel si es que en un futuro se logra realizar.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.