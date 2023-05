Pocos cantantes mexicanos actuales han logrado tantos éxitos en un corto tiempo como Doble P, el cantante de corridos tumbados como “AMG”, “El Belicon” y “El Azul”, destaca en las listas de popularidad y ha hecho importantes colaboraciones, así que surgen muchas dudas sobre su pasado y quién es la verdadera familia de Peso Pluma.

Se sabe que Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, de adolescente fue empleado en una fonda y trabajador de la construcción, por lo que muchos consideran que empezó desde cero y que es un cantante de origen humilde que ha demostrado ser un ejemplo de éxito. Pero ahora surge una nueva versión que asegura que el joven nunca fue pobre.

¿De dónde es Peso Pluma?

El cantante mexicano Hassan Emilio Kabande nació en el municipio de Zapopan, que forma parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara en el estado de Jalisco, su familia materna radica aún en Badiraguato.

¿Cuál es el verdadero origen de Peso Pluma?

Fue a través de Twitter, donde el profesor de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez, afirma que el artista proviene de una familia de clase media alta en Guadalajara y destacó que nunca ha sido pobre y no proviene de un origen humilde, ya que incluso estudió en colegios privados. El docente añade que Hassan trabajó de adolescente por moda y no por necesidad, y que la letra de sus canciones no tienen nada que ver con su estilo de vida.

¿Quiénes son los papás de Peso Pluma?

Según el perfil de Viri Guinto en TikTok, el padre de Peso Pluma lleva el mismo nombre que él: Hassam Kadame Toledo, es jalisciense pero de ascendencia libanesa. La mamá de Peso Pluma sinaloense y se llama Rubí Laija Díaz.

¿El éxito de Peso Pluma es por tener una familia millonaria?

La cuenta de TikTok llamada ‘El vicio pop mx’, asegura que la familia de Peso Pluma, no solo es millonaria, sino que podría tener nexos con el narco y la política. El video que ya se hizo viral en redes sociales explica que Hassam es de ascendencia libanesa, por lo que podría ser “hijo o nieto” de uno de los tres hijos del empresario José Encarnación Kabande, quien fue fundador de la cadena de hoteles de lujo “Lucerna”.

El clip también señala que Héctor Kabande, quien podría ser su tío o abuelo de Doble P, es padre de Carolina Kabande, quien se casó con Jorge Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González ‘El profesor’, que fue gobernador del Estado de México y a quien se le señaló de tener vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como ‘El señor de los cielos’. Esta información no está verificada, solo se trata de un rumor de redes sociales, por lo que la familia de Peso Pluma sigue siendo un misterio.