La casa más polémica está calentando motores y si no te quieres perder ningún detalle de lo que pasará adentro entre estos 17 famosos puedes seguir la señal por Telemundo a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México de lunes a viernes y los domingos. También a través de la plataforma Peacock o las redes sociales oficiales del reality, así como su sitio web.

No es una improvisada, ya que se ha preparado y su carrera como actriz espera que tome buen rumbo, pues estudió Artes Escénicas en el Centro de Formación de Actores para la Televisión (CEFAT) y en el CEA de Televisa. Cabe destacar que Nicole tiene novio y se llama Esteban Dallete y tienen varios años de relación, por lo que está aprobado por el boxeador.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos 3 ha iniciado este 17 de enero y será en las próximas semanas que nuevas intrigas, amores y peleas se den dentro de este lugar donde permanecerán 24/7 estos famosos y no tan famosos, pero al final solo uno será el ganador del reality.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de tu equipo favorito al instante en:https://bit.ly/BV-app22

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.