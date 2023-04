Peso Pluma tiene un nombre que daría a pensar que sus padres son de otro país, pero no, de lo poco que se sabe es que su papá es de Jalisco , lugar donde nació también Hassan, y su mamá de Sinaloa , ella es la que ha salido en más fotografías junto a sus hijos hace algunos años, pero hasta el momento su perfil sigue siendo un misterio, lo que sí, es que ha estado presente en cada uno de los conciertos de su hijo.

Pero, ¿quiénes son los padres del joven de 23 años? Quien además de ser un enamoradizo, la fama no lo ha superado y sus fans se lo agradecen, pues su humildad también es algo que lo caracteriza.

