El actor se ha convertido en todo un ídolo gracias a sus papeles en series como Narcos, The Mandalorian y TLOU, por lo que ahora todo mundo quiere saber todo sobre él, sobre todo si está soltero o no.

¿Quién es la pareja de Pedro Pascal de The Last of Us y con qué famosas ha salido?: estas son las dudas más grandes que los fans del actor tienen en estos momentos ya que desde hace varias semanas el actor se ha convertido en el objeto del deseo de sus miles de seguidores.

Y es que esta es la primera vez que el actor está en un papel protagónico en el que se le puede ver el rostro, a diferencia de sus anteriores series como Narcos o The Mandalorian por lo que no es raro que ahora mismo se haya convertido en uno de los actores más buscados de la web, por lo que en este artículo sabrás si está soltero en estos momentos y con qué actrices famosas ha salido.

¿Quién es la pareja de Pedro Pascal de The Last of Us?

En la actualidad el actor no tiene una pareja conocida ya que siempre ha sido muy discreto en lo que respecta a su vida personal, así que quienes sueñan con el actor todavía pueden sentirse felices ya que el intérprete de Joel Miller al parecer se encuentra soltero en estos momentos. Sin embargo en la prensa sí se ha rumorado acerca de las actrices y famosas que han tenido que ver con el intérprete chileno quien está gozando de las mieles del éxito ya que The Last of Us es hasta ahora su trabajo más famoso.

¿Con qué famosas ha salido Pedro Pascal?

Actrices como Robin Tunney, Lena Headey, Maria Dizzia y Sarah Paulson han sido relacionadas con el actor sin embargo el bajo perfil que José Pedro Balmaceda Pascal, su nombre real, ha mantenido hace complicado saber a ciencia cierta con cuáles de estas actrices ha tenido una relación formal, pero por ello es importante revisar cada uno de estos casos con la información que ha consignado la revista Hola.

Robin Tunney: La protagonista de cintas como Límite Vertical o El Día Final fue vinculada emocionalmente con Pedro Pascal en 2015 cuando ambos participaron en la serie The Mentalist y a lo largo de ese año, fueron fotografiados asistiendo juntos a varios eventos.

Lena Headey: La actriz quien dio vida a la infame Cersei Lannnister conoció a Pedro justamente en el set de la serie Game of Thrones y en 2014 ambos fueron vistos juntos en diferentes ocasiones, pero la pista más grande que delata que pudo haber algo entre ellos fue una foto que la actriz subió a su cuenta de Instagram en la que escribió: "Sunchine love".

Maria Dizzia: La actriz que dio vida a Polly Harper en la serie de Netflix Orange is the New Black compartió foro con el protagonista de TLOU cuando ambos formaron parte del elenco de la serie La Ley y el Orden en la década de los 90, por lo que se les vinculó y se rumoró que sostuvieron una relación en ese tiempo.

Sarah Paulson: Si bien estos dos actores se conocen desde 1993 que fue cuando Pedro Pascal llegó por primera vez a Nueva York, no ha quedado claro si en algún momento sostuvieron algún tipo de relación lo cierto es que desde entonces se han comportado como grandes amigos y la actriz apareció hace poco en Saturday Night Live, en el episodio protagonizado por el actor de TLOU.