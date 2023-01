Uno de los casos más recientes y polémicos en el mundo de futbol es el caso del exjugador del Barça y Pumas acusado de agresión sexual en España, se trata del futbolista Dani Alves y esto es lo que se sabe de la presunta victima que lo señala como su agresor.

Dani Alves permanece en prisión provisional sin fianza desde el viernes pasado por la tarde y este lunes pidió un nuevo careo ante las autoridades para dar su versión de los hechos.

Son pocos los datos que se saben de la denunciante del brasileño Dani Alves pero los medios españoles han dado algunos detalles sobre su identidad.

La joven declaró que los hechos sucedieron el pasado 30 de diciembre del 2022 en el antro Sutton, ubicado en el corazón de Barcelona, uno de los centros nocturnos más exclusivos de la zona por lo que se debe seguir un código formal de vestir. Hay días en los que pueden ingresar menores de edad, los joven pueden entrar desde los 16 años; viernes desde los 21 y el sábado a partir de los 23 años.

La presunta víctima que acusa a Dani Alves de violación es una mujer de 23 años, cuyo nombre no se ha revelado por seguridad.

De acuerdo al diario El País, la joven llegó a Sutton con su amiga y una de sus primas, cerca de las 2 de la mañana. Unos mexicanos las invitaron a la zona VIP y un camarero les insistió se cambiarán a la mesa de Dani Alves y un amigo suyo, porque las querían conocer.

El diario 'El Periódico' publicó la versión de la denunciante, donde declara que Alves le indicó que cruzara una puerta que comunicaba con el lavabo de la zona VIP, ahí “la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó y la levantó del suelo”, después cometió la presunta agresión sexual.

"Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me pidió que no me moviera hasta que él no saliera primero", declaró la denunciante de acuerdo a el periódico 'La Vanguardia'.