Samuel González, mejor conocido como Changoleón, nació en Toluca el 13 de febrero de 1949 y falleció el pasado 9 de febrero de 2023, a sus 73 años. Era psicólogo de profesión, completando la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Conoció el mundo de la fama cuando formó parte de los famosos programas “Toma Libre” e “Incógnito”.

Una de las decisiones más sorpendentes que tomó en su vida fue cambiar las aulas por la calle, donde se desempeñó como artesano. “Fui maestro en la facultad de Psicología en el área de psicología clínica, daba clase de Diagnósticos en C.U.; soy licenciado pero ¿sabes qué? Tenía que dormir a la gente y eso no me late porque me llevo su cruz y no puedo, apenas puedo con la mía... Entré a la facultad en el 78 y salí como licenciado y no debo ninguna materia pero no me gustó, por eso agarro y me convierto en artesano”, indicó.

A continuación, te contamos cómo murió Changoleón y todos los detalles que se deben conocer al respecto.

¿Cómo murió Changoleón?

Hernán Suárez, presidente de la Mesa Directiva de la Casa del Artesano de Coyoacán, comunicó el pasado martes 11 de abril el fallecimiento de Samuel González Quiroz, que se dio el 9 de febrero.

La causa de su muerto es debido a múltiples complicaciones de salud, las cuales fue adquiriendo debido a su situación de calle.