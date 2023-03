El nombre de Andy Caballero está en boca de todos desde las últimas horas en México, a tal punto que hasta es tendencia en las redes sociales. Por esta razón, te contamos, en Bolavip, quién es, qué pasó y todos los detalles.

+¿Quién es y qué pasó con Andy Caballero?

Andy Caballero es una joven influencer y/o creadora de contenido mexicana, de 26 años, nacida en la ciudad de Monterrey. Alcanzó su máximo de viralidad en las últimas horas, cuando expuso públicamente a Omar Núñez, quien se iba a casar con Tammy Parra.

Tras esto, Tammy, al constatar la infelidad que sufrió, dio marcha atrás en su idea de casamiento y el tema es noticia en todo México.

Ante esto, Andy se expresó en su cuenta de Instagram: "Tengo un video que demuestra que su perfil es el real y que es él el que me está hablando. Yo he estado platicando con Omar durante varios meses, pero no me había atrevido a funarlo ni a quemarlo, ni decir nada porque solamente tenía pruebas en Instagram".

Luego, siguió: "Yo quería verlo en persona, grabar cuando nos vieramos en persona y tener una prueba más real para que Tammy abriera los ojosYo quería ayudar a Tammy a que no se casara con un infiel, la verdad. A mí no me importa si les caigo mal, a mí no me importa si quedo mal, no me importa si me funan, pero que triste y que lamentable que Tammy se vaya a casar con ese tipo de persona".

Y cerró: "No me importa si me creen o no, no me importa que arda el mundo, no me importa lo que pase, no me importa si Tammy cree que lo hice de mala manera o por metirosa o por querer agarrar fama. Yo solamente quería que no se casa con un infiel mentiroso".