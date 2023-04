Este domingo 30 de abril, Google volvió a homenajear a una celebridad con un nuevo doodle interactivo. En esta oportunidad, se trata de un reconocimiento a Alan Rickman, un reconocido actor, director y diseñador gráfico británico que falleció 14 de enero de 2016 a los 69 años por cáncer.

A los 26 años, luego de haber estudiado diseño gráfico en el Chelsea College of Art and Design y comenzar una empresa de este rubro con sus amigos cercanos, decidió dedicarse seriamente a la actuación. Unos años más tarde, se unió a la Royal Shakespeare Company, donde apareció en "The Tempest" y "Love's Labour's Lost".

En 1988, Rickman interpretó al cerebro criminal Hans Gruber en la película Die Hard. El personaje ahora es considerado uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine. El éxito de la película llevó a Rickman a interpretar papeles antagonistas similares en películas como Robin Hood: Prince of Thieves. Sin embargo, su éxito rotundo llegó en el 2001 luego de interpretar a Severus Snape en Harry Potter.

+¿Qué es un doodle de Google?

Es una alteración temporal del logotipo de la página principal de Google para celebrar eventos, días festivos, logros o personas.

+¿Por qué Google recuerda a Rickman este 30 de abril?

Es recordado este 30 de abril ya que, un día como hoy pero de 1987, Rickman actuó en 'Les Liaisons Dangereuses', una obra de Broadway que fue fundamental en el lanzamiento de su carrera.

