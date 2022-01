Desde formar el dueto Reno y Rin, gracias a la ayuda de Larry Moreno, hasta vender 20 millones de discos en América Latina y ser nominado en tres ocasiones al Grammy Latino, recordamos quién fue Diego Verdaguer en la música.

La industria musical se encuentra de luto, porque uno de los cantantes más icónicos de las últimas décadas murió víctima de la pandemia. La tarde del 27 de enero, Diego Verdaguer falleció a los 70 años debido a complicaciones de COVID-19.

Ante este acontecimiento las reacciones no se hicieron esperar y cantantes, actrices, celebridades y fanáticos comenzaron a recordar en sus redes sociales quién era Diego Verdaguer y por qué se le conoce como un ícono de la canción romántica.

Hijo de Miguel Ángel Boccadoro Verdaguer y Elodia María Hernández Pérez, Miguel Atilio Herminio Boccadoro Verdaguer Hernández nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951.

Diego contó que durante su infancia el dinero iba y venía, por lo que tenían un estilo de vida muy precario pero feliz. Por lo que él había considerado tener una infancia con buenos recuerdos.

Su camino en la música comenzó no mucho después, pues cuando solo contaba con 14 años conoció al cantante y guitarrista Larry Moreno, quién en ese momento ya había grabado canciones como "Yolanda", "Beatriz" y "Rosario", y se unió a él para formar el dúo Reno y Rino.

Junto a moreno grabó 6 canciones para la CBS hasta los 17 años, cuando decidió comenzar su carrera de solista grabando el tema “Lejos del amor”. Participó en el III Festival Buenos Aires de la Canción, interpretando la canción “Yo, solamente yo” y es contratado en exclusividad por el canal de televisión argentino El Trece.

Después de participar en diversos programas musicales en su natal Argentina, Diego Verdaguer es seleccionado para representar a su país en el II Festival de la Canción Latina, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México.

En su visita, Diego conoció los secretos del Centro Histórico de la CDMX, ya que fue hospedado en el corazón de la ciudad y realizó diferentes espectáculos en la Alameda Central junto a Palito Ortega.

Después de su gran paso por México, Verdaguer regresa a argentina para el Festival de Canciones de la Ciudad de la Plata, en el cual gana el primer lugar. Lo que da el primer paso para iniciar la carrera internacional de este ícono musical.

Diego se casó por primera vez y tuvo una hija, y aunque su situación personal comenzó a estabilizarse, no así su carrera pues perdió el contrato con su disquera. Comenzando un duro momento económico para el cantante.

Sin embargo, tras participar en los Carnavales del estadio de San Lorenzo junto a Sandro de América, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Cacho Castaña y Joan Manuel Serrat, Diego lanza “Volveré” canción que comienza a darle proyección fuera de Argentina, sobre todo en México.

Sus siguientes sencillos lograron capturar al público mexicano, logrando que el cantante cerrara un trato con la compañía mexicana Melody y comenzara a establecer una fructífera carrera en nuestro país. Pero su matrimonio ya había sido dañado por los problemas económicos y Diego terminó divorciándose.

Mientras aún se encontraba en Argentina, Diego conoció a la que sería su compañera de vida sentimental y laboralmente.

“La conocí en la calle, yo iba manejando. Era una época en la que ya empezaba a ser famoso en Argentina, era el año 1975 y cruzo frente a mi automóvil en un semáforo rojo. Al rato volví, la hermana no estaba, Amanda sí. Su hermana me encantó, pero si hubiera estado con la hermana no hubiera durado un mes. Sale Amanda y se sienta adelante en el coche y me dice que también cantaba y cuando la escuché cantar, fue una canción en inglés y ahí empezó toda la historia.” Contó el cantante a Gustavo Adolfo Infante.