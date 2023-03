Este viernes 24 de marzo, Google volvió a homenajear a una celebridad con un nuevo doodle interactivo. En esta oportunidad, se trata de un reconocimiento a Kitty O'Neil debido a que HOY la reconocida acróbata estadounidense estaría cumpliendo 77 años.

Nació un día como hoy de 1946 en Texas. Cuando tenía solo unos meses de edad, contrajo múltiples enfermedades que la llevaron a una fiebre intensa que finalmente la dejó sorda, es por ese motivo que su historia es considerada de autosuperación.

Cuando era joven comenzó a experimentar con deportes de alta velocidad como el esquí acuático y las carreras de motos. A finales de los años 70, llegó a la pantalla grande como doble de acción para películas y series de televisión, incluidas The Bionic Woman (1976), Wonder Woman (1977-1979) y The Blues Brothers (1980). Fue la primera mujer en unirse a Stunts Unlimited, una organización para los mejores especialistas de Hollywood.

En 1976, O'Neil fue coronada como "la mujer viva más rápida" después de cruzar el desierto de Alvord a 512,76 millas por hora. Condujo un automóvil propulsado por cohetes llamado Motivator y superó el récord anterior de velocidad terrestre de mujeres en casi 200 mph. Falleció el 2 de noviembre de 2018 en Dakota del Sur, Estados Unidos

+¿Qué es un doodle de Google?

Es una alteración temporal del logotipo de la página principal de Google para celebrar eventos, días festivos, logros o personas.

+Kitty O'Neil: piloto de carreras sorda, temeraria y leyenda de las acrobacias