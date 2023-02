La actriz Raquel Welch quien era conocida por ser un sex symbol de los años 60, falleció la mañana de este miércoles 15 de febrero a los 82 años, su fama fue mundial debido a sus papeles en "One Million Years B.C." y "Fantastic Voyage".

Nació en Chicago bajo el nombre de Jo Raquel Tejada, hija de un ingeniero boliviano radicado en Estados Unidos y una mujer norteamericana de familia británica. Su fama llegó en la película “Un millón de años antes de Cristo” donde apareció con un bikini de piel, ya que la trama se ambientó en los tiempos prehistóricos y fue a partir de ahí que el medio del espectáculo la nombró como “el cuerpo”.

Raquel Welch, causas de su muerte

Fue ganadora de un Globo de Oro como Mejor Actriz en The Three Musketeers y aunque su carrera estuvo llena de altibajos, sus más de 30 películas la llevaron a la cima de la fama, posteriormente realizó más de 50 series de televisión y como empresaria también triunfó, gracias a su línea de pelucas.

Le quedan sus dos hijos Damon Welch y Tahnee Welch, según la revista People Welch falleció en paz en su casa en Los Ángeles tras batallar con una enfermedad, pero se desconocen las causas.

Eugenio Derbez y Salma Hayek trabajaron con Raquel Welch

Su última actuación fue en el 2017 en la película How To Be a Latin Lover junto a Eugenio Derbez y Salma Hayek.