El empresario Rodolfo Márquez murió este 8 de noviembre debido a un cáncer de pulmón etapa 4, que no fue detectado a tiempo ya que fue descubierto hace ocho meses, así lo dieron a conocer sus hijos Rodrigo y Rodolfo Máquez a través de sus redes sociales.

El magnate fue un visionario de los negocios, habilidad que heredó de su padre, pues fue él el encargado de comenzar su patrimonio multimillonario de la familia Márquez, primero comenzó con una empresa encargada del calzado industrial en México como lo es Tenpac.

Posteriormente Rodolfo siguió sus pasos y se convirtió en el dueño de las gasolineras Total México, entrando al mundo petrolero. Según la página oficial señala que dicha empresa se coloca como el cuarto lugar del ranking de compañías líderes del mundo en el ramo, misma que tiene presencia en 130 países.

A través de sus redes sociales su hijos Fofo y Rodrigo han compartido su pérdida y lo que posiblemente vendrá en un futuro, pues Fofo es el hijo mayor y quien debería tomar las riendas del negocio, así lo dejó ver en un mensaje que puso en su cuenta de Instagram, al asegura que se tendrá que convertir en todo un hombre y dejar atrás el hobby de ser influencer.

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre nunca había subido una foto de mi padre pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo, gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre”, señaló Fofo a través de su cuenta de Instagram.