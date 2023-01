Si anoche no pudiste ver el Royal Rumble 2023 y quieres saber quién ganó, sigue leyendo ya que en este artículo conocerás quiénes aseguraron su boleto a Wrestlemania 39, el evento más esperado del año por todos los fanáticos de la lucha libre.

Y es que en el evento no solamente se esperaba ver quiénes se llevaría el boleto a la próxima edición de Wrestlemania sino que habían 3 luchas que hace tiempo eran muy esperadas: las de Bray Wyatt vs LA Knight, Bianca Belair vs Alexa Bliss y la de Roman Reigns vs Kevin Owens, por lo que es momento de conocer a los triunfadores de esta épica noche.

¿Quién ganó el Royal Rumble 2023?: Ellos fueron los ganadores

El ganador del evento varonil fue Cody Rhodes, mientras que en la rama femenil quien se llevó la victoria fue Rhea Ripley en un par de eventos cargados de dramatismo: en el caso de "La Pesadilla Americana" se debió a que logró regresar al ring luego de haber estado fuera más de siete meses al desgarrarse el pectoral, mientras que en el caso de la integrante del Judgment Day, porque entró como número uno al combate y estuvo en el cuadrilátero por más de una hora. A continuación, la lista completa de ganadores de la velada:

Royal Rumble masculino: el ganador fue Cody Rhodes.

Royal Rumble femenino: la ganadora fue Rhea Ripley.

Bray Wyatt venció a LA Knight.

Bianca Belair logró derrotar a Alexa Bliss y retuvo el campeonato femenino de RAW.

Roman Reigns obtuvo la victoria sobre Kevin Owens y retuvo el campeonato universal.

¿Quién ganó el Royal Rumble 2023?: Rhea Ripley triunfó, pero se llevó una mala noticia

A pesar de que Rhea Ripley logró una victoria más que épica en la Batalla Real al haberse mantenido en el ring durante más de una hora eliminando a sus oponentes, terminó el evento llevándose una mala noticia ya que se lesionó, información que la propia luchadora dio a conocer al final del evento en conferencia de prensa. La luchadora afirmó que se había dislocado la rodilla aunque también dijo que al parecer no se trataba de una lesión fuerte. Sus palabras al respecto fueron las siguientes: