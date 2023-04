Grupo Frontera ha rebasado lo que alguna vez imaginó, el éxito les llegó de golpe, posicionándolos no solo en la cima de las listas de popularidad, sino que ya suman grandes colaboraciones con artistas mexicanos y de talla internacional como Bad Bunny.

No sabían que Bad Bunny cantaría con ellos

Aunque no sabían que su canción “Un x100to” no sería solo cantada por ellos, el día que se grabó el video, bajó de un tráiler Bad Bunny, lo que sorprendió a todo el grupo, pero eso solo se trataba de la sorpresa que les tenían en su disquera, pues sería una colaboración, acierto que hoy pueden festejar por partida doble, pues es todo un éxito, en menos de una semana son lo más escuchado a nivel mundial. Ese día grabaron el video y este viernes la cantaron por primera vez ante el público en Coachella.

“Nosotros en realidad no sabíamos que trabajaríamos con él hasta el día (en que se filmó) del video. Grabamos la canción sin saber que él estaría en la canción. Edgar Barrera, el compositor de la canción, él nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros y nosotros de: ‘está bien’, pero él no quería decirnos cuál era la sorpresa”, dijo el vocalista de Grupo Frontera.

Este viernes Bad Bunny invitó al grupo de música regional mexicana al show que presentó en Indio, California, donde por primera vez interpretaron “Un x100to” en vivo, además de su éxito no se va.

“Me encanta Grupo Frontera porque creo que tienen mucho sentimiento en sus canciones. Me encanta la forma en que actúan y lo hicieron con el corazón como yo. He estado enamorado de todo este movimiento, este nuevo movimiento de la música mexicana. Me parece hermoso lo que está pasando”, dijo Bad Bunny en su momento.