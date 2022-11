El Mundial de futbol de Qatar 2022 está por comenzar y siempre ha sido una tradición la ceremonia de inauguración previo al primer partido de la justa, pero al parecer no fue nada fácil el poder reunir a los artistas que cantarán este 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt, pues muchos han revelado que se negaron a participar debido a las leyes y violaciones a los derechos humanos que aún existen en dicho país.

Hace unos días se reveló el line up de artistas que estarían en la ceremonia, pero hoy algunos nombres se han caído e incluso se desconoce con exactitud quiénes estarán presentes este domingo, entre ellos podrían ser Calvin Harris, la agrupación de K-pop BTS, la banda estadounidense de hip-hop Black Eyed Peas, el reguetonero J Balvin, la cantante canadiense Nora Fatehi y el compositor nigeriano de reggae-dance Patrick Nnaemeka Okorie y Jungkook, serían los posibles invitados a la inauguración del Mundial, según World Music.

Shakira y Dua Lipa se unen en contra del Mundial de Qatar

A dicha lista también se habían sumado los nombres de Shakira y Dua Lipa, pero ambas cantantes habrían rechazado participar debido a un tema de derechos humanos. La londinense en su momento señaló que Qatar no estaba cumpliendo con las promesas sobre el tema de derechos humanos que mencionó cuando ganó las elecciones del torneo.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos", señaló en una historia de su perfil de Instagram.

"Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió la intérprete de 'Love again'.

En cuanto a Shakira, quien habría sumado su quinto mundial, pero declinó de último minuto su participación, donde iba a estar en un número especial con Black Eyed Peas. Lo que sí, es que no se sabe con exactitud qué fue lo que la motivó a tomar dicha situación, si la presión de sus fans al apoyar un evento donde no se respetan las garantías de las mujeres, los derechos humanos y penalizar a la comunidad LGBTQ+, así como la muerte de miles de trabajadores inmigrantes desde que el país fue seleccionado para celebrar el Mundial.

Rod Stewart ni a billetazos dio el sí a Qatar

Otro que reveló y dijo no a la ceremonia de Qatar fue el rockero Rod Stewart, pues ni todos los miles de dólares lo llevarían contra sus principios.

"Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares para tocar allí hace 15 meses. Lo rechacé [...] No está bien ir. Y los iraníes también deberían estar fuera (del Mundial) por suministrar armas", señaló a la BBC.

¿Cuándo y a qué hora es la Ceremonia de inauguración del Mundial?

Fecha: Domingo 20 de noviembre

Hora: 08:45 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Televisa (Las Estrellas y Canal 5), TV Azteca (Canal 7), TUDN, Sky Sports y Vix+

¿Cuándo y a qué hora es el partido inaugural Qatar vs. Ecuador?