¡'Soy famoso, sácame de aquí'! es una de las nuevas apuestas que tiene Tv Azteca para atrapar a la audiencia luego del éxito que logró con Exatlón All Star. Los realities de entretenimiento vuelven luego de años de ausencia en las televisoras mexicanas.

A pesar de que varios nombres de los participantes fueron revelados en las redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación. Ahora, el programa matutino ‘Venga la Alegría’, confirmó tres nuevos famosos que se unen al formato y a continuación, te contamos los nombres de las celebridades que serán parte.

¿Quiénes son los nuevos participantes de '¡Soy famoso, sácame de aquí'?

Alfredo Adame, es uno de los participantes que confirmó su participación en ‘¡Soy famoso, sácame de aquí!’ ante las cámaras de Venga La Alegría, ya que estaba en el Aeropuerto Internacional de México, mientras se dirigía a las filmaciones de la producción que empezarán en los próximos días, porque Exatlón terminará la primera semana de mayo.

En este sentido, el conductor indicó que “está muy motivado, muy emocionado” y agregó que “esto lo consiguió porque fue boy scout, fue campista y pescador”. A su vez, aseguró que no dudó en ir.

Magalí Chávez

La actriz de teatro y actual pareja de Alfredo Adame son otros de los participantes que dieron el Si al programa. Chávez reveló cuál sería la gran fobia que podría hacerla perder la competencia: “Yo no le tengo fobia a nada más que a las ratas, o sea, es una fobia que yo no sé, me hago del baño, ja, ja, ja".

En referencia a Alfredo Adane contó que “él tiene un gran corazón, pero tiene un caparazón muy grande, de malo o como de fanfarrón, pero no, él es una persona noble”.

Apio Quijano

El cantante de 45 años fue uno de los primeros decir Si en la competencia. A pesar de que no quiso afirmar nada sobre su participación.

¿Cómo será ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí’?

Aunque, no hay suficiente información de cómo será el reality, se adelantó que tendrá un formato similar a Survivor México, solo que las celebridades serán abandonadas en medio de la selva con recursos limitados y distintas pruebas para sobrevivir.

Una de los desafíos que se puede observar en el anuncio es que deberán soportar insectos en su rostro, tirarse de altas altura, o picaduras de serpientes. El programa se emitirá en la TV Azteca y viene originalmente de Francia, Hungría, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Rumania, Australia e India, que presentaron sus propios formatos.