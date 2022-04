Telemundo confirmó quienes serían los integrantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos luego de varios rumores. El pasado 6 de abril, la cadena televisiva aseguró que Niurka Marcos es la primera participante del programa.

Sin embargo, a medida que pasó la semana, la cuenta reveló quienes son los próximos concursantes que se sumaron al reality. A continuación, te dejamos el listado completo.

Luis Potro Caballero

Caballero fue integrante de Acapulco Shore y actualmente estuvo en un karaoke en el Escenario inclinado de Me Caigo de Risa. Hasta el momento, tiene 1789 publicaciones y más de 2000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Ivonne Montero

La protagonista de La loba, El tigre de Santa Julia y Secretos del Alma reveló a sus fanáticos a través de su Instagram: “Familia, estoy confirmada para llegar a La Casa de los Famosos 2. Estoy dispuesta a entrar sin filtros y a enfrentar lo que venga. Estará increíble”. En este sentido, manifestó que “se siente muy emocionada y es un gran reto para ella”.

“Es una experiencia que, sin duda, va a ser muy emocionante, muy fuerte porque vamos a estar por ahí unos meses concentrados, no vamos a poder tener comunicación con nadie”, agregó.

Montero empezó su carrera en 1997 con la empresa Televisa. El reconocimiento lo ganó con la interpretación de Rosa, un personaje en la película mexicana El tigre de Santa Julia en el año 2002. Así como con el papel protagónico de la telenovela ¡Anita, no te rajes! del 2004.

Nacho Casano

El actor usó su cuenta de Instagram para contar a sus fans que integrará ‘La Casa de los Famosos 2’. En ese sentido comunicó: “Estoy confirmado y vengo a dejarlo todo en La Casa de los Famosos 2 ¿Se revolucionará la casa con mi llegada?”.

Además, destacó que no tiene miedo a las peleas que se puedan dar dentro de la casa. “Toda la convivencia trae conflictos, el primer día vas a tener tema de espacios, no es tu espacio, es el del otro, estás incómodo tú, está incómodo el otro, no está lo que comes, no está lo que tomas, no es a tus horas, 8 personas durmiendo en la misma habitación es salvaje”, afirmó.

¿Cuándo es el estreno de la segunda temporada de La Casa de los famosos?

La fecha de emisión para la segunda temporada de La Casa de los Famosos es el martes 10 de mayo.

¿Quiénes serán los conductores de La Casa de los famosos?

Por último, Telemundo confirmó que Jimena Gallego y Hector Sandarti serán los conductores del programa.