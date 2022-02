Si no eres tan fanático del futbol americano, pero te encanta todo lo relacionado al entretenimiento, entonces seguro no te quieres perder uno de los shows más importantes del año. Aquí te vamos a contar quienes son los raperos del medio tiempo del Super Bowl.

Uno de los momentos más populares del Super Bowl es el Medio Tiempo, en donde se realiza un espectáculo que, para bien y para mal, tiene a los espectadores hablando de él el resto del año.

Y en esta ocasión el show dará pasó a los grandes ídolos del rap de los noventa e inicios de los dos mil, por lo que promete ser un espectáculo que se convierta en referencia. Pero si por azares del destino tú aún no conoces quiénes son los cantantes del Medio Tiempo del Super Bowl y por qué se hicieron famosos, no te preocupes porque aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Quiénes son los raperos del medio tiempo del Super Bowl?

El halftime show de este año será inolvidable porque entre los raperos del medio tiempo del Super Bowl logran reunir nada más y nada menos que 43 Grammys y 19 discos ranqueados en el número uno de Billboard. Así que podrás esperar un espectáculo que pocas veces se ha visto gracias a Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J.Blige y Snoop Dogg.

Y aunque estos 5 grandes son considerados leyendas de la música, la verdad es que el rap no suele ser tan popular como lo puede ser el rock o el pop y eso significa que aún hay muchas personas que no conocen bien a los grandes que estarán en el escenario, pero seguro sí que reconocerán sus éxitos.

¿Quién es Eminem?

Conocido también como Slim Shady, Eminem es uno de los íconos más influyentes del hip-hop. Nació el 17 de octubre de 1972 con el nombre de Marshall Bruce Mathers III, al momento de su nacimiento su madre solo tenía 15 años y su padre desapareció de su vida tan solo 6 meses después de llegar al mundo, lo que marcó su infacia.

Comenzó a rapear desde los 4 años y a los 14 dejó la escuela para perseguir su sueño de convertirse en rapero. A los 17 decidió llamarse Eminem y comenzó entrar en el mundo del hip-hop, logrando convertirse en un rapero de batalla.

Eminem no era aceptado en el ambiente del rap por ser blanco; sin embargo, su talento lo ayudó a demostrar que era un verdadero artista y gracias a sus letras, en donde no tema hablar crudamente de sus experiencias y sentimientos, se ha convertido en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos con al menos 220 millones de discos vendidos.

De Eminem seguro podrás reconocer canciones como Love the way you lie, Lose yourself, Without me, The real Slim Shady y Stan.

¿Quién es Mary J. Blige?

Esta no es la primera vez que Mary J. Blige estará en el escenario del Super Bowl y eso es porque dentro de uno de los estratos más machistas de la música, Blige ha logrado posicionarse como una de las leyendas del género. Llamada la Reina del Hip-Hop Soul esta estrella de la música cuenta con nueve premios Grammy e incluso fue nominada a los Oscar e incluso tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Nacida en El Bronx, Nueva York, el 11 de enero de 1971, Mary Jane Blige tiene una voz capaz de impresionar a cualquiera. Tanto es así que cuando era adolescente se grabó en un karaoke cantando "Caught Up in the Rapture" y su padrastro decidió enviar el video a Andre Harrel, gerente de Uptown Records. Cuando Harrel escuchó a Mary J decidió llamarla y contratarla para que hiciera los coros a Father MC.

Pocos años después comenzó a trabajar con el cantante Sean "Puffy" Combs para crear su primer álbum con el que logró dar su nombre a conocer. Aunque fue con su segunda entrega cuando logró dar el gran salto a la fama, y conseguir estrenar su tercer álbum como número uno en la lista Billboard. Bligle ha sido reconocida por jugar con el rap tanto como con el R&B y el soul.

Blige debutó en la actuación en 1998 en la comedia The Jamie Foxx Show y desde entonces ha tenido participaciones en películas como La Era del Rock, Respect y Mudbound, película que la llevó a ser nominada como Mejor Actriz de Reparto y como Mejor Canción Original con "Mighty River”.

Mary J. Blige actuó por primera vez en el Super Bowl en 2001 junto a Aerosmith, NSYNC, Britney Spears y Nelly y ahora volverá junto a sus compañeros raperos. Algunas de las mejores canciones de Mary J. Blige son: Can't Get You Off My Mind, One, No More Drama y What's the 411?



¿Quién es Snoop Dogg?

Calvin Cordozar Broadus Jr., Snoop Dogg para los fanáticos, es considerado uno de los vocalistas más prominentes de la escena del rap de la Costa Oeste de Estados Unidos. Este artista ha tenido una vida digna de una película y ha estado tan cerca de la ilegalidad que supera cualquier ficción.

Su nombre de rapero inició de una forma tierna en la que su mamá se dirigía a él por pasar mucho tiempo viendo Charlie Brown; sin embargo, terminó siendo una referencia para él porque se consideraba “un perro callejero”.

Su pasión por el rap llegó cuando era adolescente, cuando se unió a la pandilla Rollin' 20 Crips, con quienes comenzó a jugar con la ilegalidad, mientras escuchaba la música de la calle, hasta que estuvo seis meses en prisión por portación de cocaína. Cuando salió decidió enfocarse en el rap y creó un grupo llamado 213 con su primo y su amigo.

Fue entonces que, el rapero y productor, Dr. Dre puso sus ojos en él y lo levó a participar en la banda sonora de la película La cara sucia de la ley y en su primer álbum The Chronic, con lo que comenzó a ponerlo bajo las luces; sin embargo, fue su primer disco Doggystyle lo que lo catapultó a la fama, colocándolo en el primer puesto en la lista Billboard’s Hip Hop.

De Snoop Dogg seguro podrás reconocer canciones como Gin and Juice, What’s My Name?, Drop It Like It’s Hot y Wet.



¿Quién es Dr. Dre?

Andre Romelle Young es uno de los productores musicales más importantes de la industria, aunque como rapero también ha logrado dejar su huella. Dr. Dre inició en la música como DJ cuando era adolescente y fue parte de los miembros originales del grupo de hip-hop N.W.A., el grupo pionero en el gangsta rap.

En los noventa este grupo logró romper barreras gracias a sus letras explícitas y controversiales, incluso lograron vender más de 10 millones de discos solo en los Estados Unidos, a pesar de que el mismo gobierno trató de silenciarlos.

Cuando abandona el grupo, con el que logró hacerse de un nombre en el hip-hop, decidió darle la oportunidad a sus intereses por la producción y decide formar junto a Suge Knight la discográfica “Death Row Records”. Dr. Dre ha logrado descubrir a grandes en la industria como Tupac, Snoop Dogg, Eminem y 50 Cent.

Algunas de las canciones de Dr. Dre que seguro reconocerás son: No Diggity, California Love, The Next Episode, Still D.R.E. y Straight Outta Compton.

¿Quién es Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar es considerado uno de los artistas más influyentes de su generación y uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Lamar nació en Compton, California, el 17 de junio de 1987, justo en el lugar y momento adecuado para crecer escuchando a los padres del rap.

Desde muy joven le gustó escribir, plasmaba en poemas las dificultades que un barrio como Compton contenían y estos de alguna forma terminaban convirtiéndose en canciones de rap. A los 10 años ya soñaba con interpretar junto a Tupac y el rap era parte de su vida, tanto así que con tan solo 16 años grabó su primer mixtape y gracias a él, logró interesar a Dr. Dre, uno de sus grandes ídolos. Lamar comenzó a crear canciones de hip-hop en las que se destacaba por su letra y no temía jugar con el pop para darle mayor interpretación a sus melodías.

Fue así como, tras dos álbumes con un considerable éxito, logró atrapar al público con To Pimp a Butterfly en el 2015. Este disco fue especialmente alabado, ya que expuso crudamente los conflictos raciales por los que atraviesa la cultura afroamericana en Estados Unidos, incluso fue nominado a 11 premios Grammy. Sus líricas son tan poderosas que se ha convertido en el primer músico, que no fuera del jazz o la música clásica, en ganar un Pulitzer.

Entre las canciones más populares de Kendrick Lamar están: Swimming Pools, Sing About Me, I’m Dying Of Thirst, I, m.A.A.d city y HUMBLE.