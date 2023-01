La chingu amiga ha obtenido bastante popularidad, pues su historia de vida no es fácil, luego de dejar Corea y venir a México. Actualmente, tiene 21.9 millones de seguidores y su contenido es de intercultural, pues su gran carisma la cobija.

Darian no ha crecido tanto en audiencia en el último año, pero aún sigue posicionándose entre los primeros 10 TikTokers de esta categoría. Su divertida cuenta, además de bailes, lifetyle y viajes, también ofrece recomendaciones de ciertas marcas de servicios, como la actual DidiFood. Tiene 30.8 millones de seguidores.

JD Pantoja no se podía quedar fuera y es que el famoso youtuber comenzó su carrera como bailarín, posteriormente fue probando otras plataformas, pero en Tiktok cuenta con 32.6 millones de seguidores.

Domelipa fue destronada este 2023 de la cima que conquistó por bastante tiempo, pero eso no quita que siga sumando seguidores y más contratos de publicidad con sus 62.7 millones de seguidores, aunque podría seguir cayendo en los próximos meses.

No siempre un influencer o youtuber p odrá tener la misma proyección en Tiktok o viceversa, por eso te decimos quienes son los tiktokers con más seguidores en este inicio del 2023.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.