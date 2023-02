No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y por ello, el Superbowl 2023 ya está a la vuelta de la esquina por lo que quieres apostar en este partido que definirá al campeón de la NFL, en este artículo sabrás quién es el favorito para ganar este importantísimo encuentro que librarán los Philadelphia Eagles frente a los Kansas City Chiefs.

Estos dos equipos fueron los campeones de sus respectivas conferencias y como dictan las reglas, son los que tendrán el privilegio de disputar el SuperBowl el próximo domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona, inmueble que es casa de los Arizona Cardinals de la NFL, que en esta ocasión recibirá a la edición LVII del máximo evento del emparrillado. Y como este evento ha capturado la atención de todo el mundo, es momento de saber quién se puede llevar la victoria de acuerdo a las casas de apuestas.

¿Cuál es el equipo favorito para ganar el SuperBowl 2023? Aquí la respuesta

Los Philadelphia Eagles son el equipo que vencerá y por lo tanto los Kansas City Chiefs se retirarán con la derrota, según las principales casas de apuestas digitales por lo que si que si estás pensando en apostar por alguno de estos equipos, la apuesta segura sería el triunfo del equipo que se llevó el SuperBowl en la edición de 2018.

Sin embargo sabemos que el solo nombre del equipo no basta ya que hay personas a las que les encantaría conocer el spread o handicap del partido, es decir la diferencia de puntos que habría entre ambas escuadras, así como el total de puntos que habrá en el partido, por lo que podrás conocer esa información a continuación.

Por estas razones Philadelphia Eagles el favorito para ganar el SuperBowl 2023

Según los pronósticos de los analistas de apuestas digitales más respetados, tales como Matt Lutovsky o Bill Bender, revisados por el periodista Vinnie Iyer, el marcador del partido que se jugará en el State Farm Stadium quedará de la siguiente forma:

Marcador final

Philadelphia Eagles 31-27 Kansas City Chiefs

Handicap

Eagles: -2

Total de puntos

49.5.