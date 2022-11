Kristal Silva, conductora de “Venga la Alegría” sorprendió a todos los jueces del concurso ¡Quiero Cantar!, luego de interpretar “Yo te extrañaré”, un tema que le cantó a su abuela en el panteón el día de su funeral y que en esta ocasión luego de recibir muchas críticas a través de las redes sociales le sirvieron para no llorar arriba del escenario en pleno Día de Muertos.

Previo a presentar su número en el reality, Kristal señaló que sí le afectaron todos los malos comentarios que hicieron de ella, donde la señalaron de haber utilizado a su abuela para conmover al jurado y que le dieran altas calificaciones en su número de la semana pasada, donde interpretó “En cambio no” de Laura Pausini.

“Estoy muy feliz, agradecida, bien lo dijeron, lo tomé a mi favor, dije ahora lo canto con sentimiento y lo canto hasta el final, también agradecida con mi abuela porque sé que algo puso en mí, cuando dije esas palabras ‘ya no llores por mí’ sentía que ella estaba conmigo y que me estaba dando esas palabras, entonces no lloré, es una respuesta a mi abuela; gracias a la gente que me apoya”, señaló Kristal al final de conocer su calificación perfecta.

La primera calificación perfecta

A lo largo de cuatro semanas de ¡Quiero Cantar!, la guapa tamaulipeca puso en alto el nombre de su estado al conseguir por primera vez en lo que va del concurso una calificación perfecta, pues los cuatro jueces del programa le dieron 10 y el público también respondió de la misma manera, para un total de 50 puntos, la máxima calificación que se ha dado durante el programa.