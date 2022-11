Este jueves se dieron a conocer los seis conceptos sentenciados en el concurso ¡Quiero cantar! que se desarrolla dentro del programa de revista "Venga la Alegría", durante este día y toda la semana se vivieron grandes actuaciones y polémicas, Desde hace unos días se supo que Agustín Fernández sería el primer sentenciado de manera directa por hacer trampa, mientras que Gabo Cuevas no se supo la letra y dejó el escenario antes, lo que lo llevó a tener una de las peores calificaciones de todo el concurso.

Este día el jurado que estuvo a cargo de por Flor Rubio, Pato Borghetti, Rocio Banquells y Jorge Romano, tuvieron la decisión de calificar la última actuación de los participantes antes de conocer a los sentenciados de la sexta semana del programa, el cual está llegando a un punto donde el talento que han mostrado debe pulirse más, pues entre menos conceptos hay, más dura es la competencia.

¿Quiénes fueron los sentenciados para el viernes de eliminación?

Este día en ¡Quiero cantar! Salieron a la luz los sentenciados que tendrán que presentarse este viernes 17 de noviembre para evitar la eliminación, ya que uno de ellos tendrá que salir y ser el sexto participante en dejar el proyecto.

Los sentenciados son:

Meire Carvalho Chef Mariano Agus Fernández Los Guapos Sandra Montoya Gabo Cuevas

Polémica del día

Este jueves Gabo Cuevas y Kristal Silva se enfrascaron en una nueva polémica que terminó por dejar en claro ante las cámaras que su amistad ya no seguirá más y es que el reportero de espectáculos aseguró que no le caen bien las personas hipócritas, refiriéndose a la bella conductora.

“No es que la traiga en contra, pero me choca la gente hipócrita que no dice las cosas en la cara, (...) yo y Kristal ya no somos amigos, lo tengo claro ni los buenos días nos decimos, y no por estar en un reality crean que esto está armado, esto real… desde lo que pasó en Survivor donde prometimos cuidarnos y eso no ocurrió, me traicionaste, sé que eso es pasado”, señaló Gabo, pero ante los ataques Kristal subió al escenario para decirle las cosas a la cara.

“Ya lo dijiste, amigo no somos, échale muchas ganas y que dios te bendiga”, señaló Kristal Silva ante un Gabo que solo le dio por su lado.