Llegó muy temprano al Centro Expositor de Puebla, lugar donde compartió su historia de vida en el marco del V Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte, Deportium 2022. Previo a su charla ante el público asistente, María del Rosario Espinoza aprovechó el tiempo para desayunar en la sala de invitados especiales. Ahí llegó de sorpresa el exboxeador Érik ‘el Terrible’ Morales, quien la noche anterior abarrotó el recinto con una clínica de boxeo.

Morales acudió motivado por una razón: quería saludar y rendir su admiración en vivo a María. Para el excampeón mundial, la taekwondoín es motivo de orgullo nacional y una mujer que cambió para siempre la historia del deporte mexicano. “Ella nos ha hecho muy felices con lo que ha logrado. Lo mínimo que merece es todo nuestro reconocimiento”, dijo luego de tomarse la foto del recuerdo a su lado.

Toda vez que María terminó sus alimentos y se despidió de ‘el Terrible’, ella salió a uno de los pasillos para atender a un pequeño grupo de adolescentes taekwondoínes que se percataron de su presencia y decidieron esperarla.

“¡Te ves muy bonita!”, exclamó una de las chicas. Su comentario fue asentido por el resto de compañeras que no podían creer estar cerca de su ídola. A pocos metros, una mujer elemento de seguridad también le expresó que se veía “muy linda embarazada”. Entonces el rostro de María se convirtió en el vivo retrato del enternecimiento. Entre sonrisa y ojitos conmovidos, se tomó las selfies que le requirieron. Platicaron incluso sobre la pasión que las une, el taekwondo.

Después de pocos minutos, María se disculpó con ellas porque debía conceder entrevistas a la prensa. No marchó sin antes agradecer las palabras de la mujer elemento de seguridad y retratarse a su lado. Caminó unos cuantos pasos para saludar a reporteras y reporteros, que a su vez manifestaron mensajes emotivos a la futura mamá.

Llegado el turno de Bolavip México, el tema de su maternidad se convirtió en el centro de la conversación. “Puedo decir que me hizo feliz el instante en que se me confirmó que estaba embarazada, pero tampoco me sorprendió, tal como sí ocurre con otras mujeres cuando se enteran que van a ser mamás. En mi caso, todo estuvo planeado para que fuera madre en este momento de vida. Hubo un seguimiento específico de indicaciones para que las cosas salieran tal como las planeamos”, se sinceró sobre la bebé que viene en camino.

María ha tenido que reiniciar por completo su vida a partir de dos episodios que ella buscó y quiso vivir: ser medallista olímpica y ser mamá. Al día siguiente de haber ganado la presea de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, un nuevo mundo comenzó en su porvenir: “Cambia, cambia mucho todo. Creo que eso se debe a las pocas medallas que tiene México en la historia de sus participaciones. La primera vez que gané en China sabía que no era lo único que yo quería lograr. Deseaba también dejar un legado en el deporte mexicano. No quise quedarme con ese logro, quería trascender todavía más. Me exigí más que antes. Al final ha sido algo que he disfrutado bastante”.

Respecto a la maternidad, María toma con calma el proceso. Sin embargo, además de ilusionarse con escuchar el primer llanto de su nena y tenerla entre sus brazos, reflexiona sobre la responsabilidad que implica un hijo desde que está en el vientre de la madre: “Ahorita no me angustia o mortifica lo que demanda ser mamá. Pero no dejo de pensar en que no se trata solamente de darle lo mejor a mi hija, sino de que habré de formar a una ciudadana, a un ser humano. Creo que los miedos y más pensamientos vendrán en cuanto nazca mi niña”.

Apasionada del tatami, que es una extensión de su hogar, María se siente óptima en sus capacidades para prolongar su carrera como taekwondoín. Ponerse el peto para un combate es su adrenalina. No se visualiza fuera o lejos de lo que significa libertad, alegría y reto para sí misma. Sobre la opción de retirarse, prefiere aguardar a que la experiencia de la maternidad le indique qué debe hacer: “Es una decisión que todavía no tengo firme. Primero quiero disfrutar y vivir la etapa como mamá. Me gustaría seguir en el taekwondo como atleta, sin duda, pero tengo qué esperar a ver cómo me va de mamá”.

Mientras tanto, María ha encontrado en el taekwondo paralímpico un aliciente. Manifestándose agradecida con taekwondoínes en silla de ruedas por ser sus maestros y compañeros para perfeccionar sus patadas mediante entrenamientos especiales, ella quiere devolverles esa complicidad a través de apoyos, prácticas como instructora e interacción para motivarse mutuamente.

Es la heroína de millones de mexicanos gracias a sus logros, mismos que la sociedad ha adoptado como alegrías propias para volver a sonreír en medio de las adversas realidades que ofrece el país. Sabedora de que su nombre está inscrito con letras de oro en la historia del deporte nacional y mundial, las proezas de su trayectoria continuarán escribiéndose desde distintas ópticas con diferentes narrativas. Pero, ¿cómo contárselas a su hija? ¿Cómo narrarle a esa nena que su mamá es una mujer que hizo llorar de emoción a una nación entera?

“No sé si me vaya a encontrar en los libros de texto que le toque leer en la primaria. No es algo que yo quiera o tenga que explicarle. Mi deseo es que ella lo descubra por sí sola, que descubra quién es o fue su mamá. Cuando le surja la curiosidad por conocer más de mí como atleta, ya le platicaré mis anécdotas en el deporte. Pero no es algo que yo quiera que esté presente todos los días para resaltarle quién soy”, concluyó la triple medallista olímpica en su charla con Bolavip México.

Más allá de los libros de texto futuros y Wikipedia, las hazañas de María del Rosario Espinoza en el taekwondo seguro se encontrarán en otras publicaciones, incluso en una bioserie o una película. Suficiente material tendrá su hija al alcance para informarse acerca de la heroína a quien ella dirá “mamá”.