Este día los fans de RBD recibieron una gran sorpresa ya que la banda anunció su regreso a los escenarios a través de publicaciones de redes sociales, en las que se anunció también una página web para que su público pudiera hacer un pre registro aunque no se han brindado detalles sobre si este será para poder adquirir boletos, ver el calendario de giras, o la posibilidad de convivir con los integrantes de la banda. Sin embargo con este anuncio, al parecer se confirmó lo peor para sus fans.

Antes hablar de la única mala noticia que empaña este regreso tan esperado, hay que hablar de que este retorno a los escenarios ya se había mencionado hace unos meses e incluso uno de los integrantes de la agrupación, Christopher Uckermann, ya había mencionado que el probable reencuentro se daría en 2023 y el anuncio de este día ha confirmado esta información.

¿Cuándo será el regreso de RBD a los escenarios?

El regreso de la agrupación será el próximo año y aunque no hay una fecha confirmada, al parecer el 19 de enero de 2023 se revelarán más detalles de este esperado reencuentro, por lo que la agrupación puso a disposición de sus fans una página web en la que hay un registro, aunque tampoco se ha aclarado si este es para la compra de boletos o para conocer todas las fechas y lugares que abarcaría la gira, a la cual se puede acceder a través de este enlace.

Y es que al parecer la gira Soy Rebelde World Tour no se realizará únicamente en México, o al menos eso es lo que da a entender el nombre de esta gira, por lo que los seguidores de otros países también tendrían la oportunidad de volver a ver a sus ídolos sobre el escenario. Y justo cuando esta información había llenado de felicidad a quienes crecieron con la música de RBD, una terrible noticia echó abajo el ánimo de quienes esperaban ver completa a la agrupación.

RBD anunció su regreso a los escenarios pero al parecer, se confirmó lo peor para sus fans

La mala noticia para los fans de esta agrupación es que Alfonso Herrera, uno de los integrantes originales no participaría en la gira de reencuentro ya que según medios intenacionales, en este momento está mucho más concentrado en su carrera como actor y no está buscando la posibilidad de regresar a la música junto a sus demás compañeros. Pero, ¿de dónde salió esta versión publicada por la prensa nacional e internacional?

Al parecer esta información surgió luego de que no archivara su contenido en Instagram ni borrara su foto de perfil como sí lo hicieron el resto de sus compañeros de agrupación, como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Además está el detalle de que el actor no asistió al reencuentro navideño junto a sus colegas, quienes se reunieron en casa de Anahí. Por ello se cree que este intérprete no formará parte de la gira, lo que sin duda es una tragedia para los fans del grupo.