¿Será la vencida? Todo apunta a que el universo se está alineando para ver el reencuentro de la famosa banda RBD que nació hace 18 años, pues entre el regreso de Anahí al medio del espectáculo, la boda de Maite Perroni que reunió a varios de sus integrantes, hoy más que nunca habría posibilidades reales de volverlos a ver sobre el escenario.

Así lo dejó ver Christopher Uckermann, tras preguntarle sobre el tema luego de verlo en la boda de su excompañera de trabajo y amiga.

“Fue increíble verlos a todos. Nos preguntan si habrá reencuentro y les digo la verdad no sé… Todo puede pasar, no habíamos estado juntos como en esta ocasión desde hace mucho tiempo. Me parece que Dulce y Poncho no pudieron venir y sí, hablamos incluso a ver si sucede algo y si llegara a suceder sería en 2023. Lo hemos hablado los cuatro (Anahí, Maite Perroni y Christian Chávez) todo son pláticas a ver que dicen los demás, confío en que el destino marca todo”, señaló Ucker.

¿Cuándo fue la última vez que RBD estuvo en un escenario?

Fue exactamente hace 14 años, un 15 de agosto que RBD ofreció su último concierto, luego de que la agrupación surgió en 2004 con la novela Rebelde, éxito que pasó de la pantalla chica a los escenarios, volviendose un fenómeno de las telenovelas y la música, algo que no se veía desde hace muchos años y que en la actualidad no ha vuelto a repetir Televisa.

¿Quiénes son los integrantes de RBD?

La novela salió al aire en 2004 donde los protagonistas fueron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, pero estos mismos también formaron parte de la banda musical que lanzó éxitos como “Salvame”, “Solo quédate en silencio”, “Este corazón”, “RBD”, "enseñame" entre otros.