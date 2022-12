En el cierre de su gira por América Latina, el tenista español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud se enfrentarán este jueves en la Plaza de Toros La México de la CDMX en su quinto juego de exhibición consecutivo, después de haber estado en Buenos Aires, Argentina, Belo Horizonte, Brasil, Quito, Ecuador y Bogotá, Colombia.

Luego de enfrentarse en la final de Roland Garros, Rafa Nadal y Casper Ruud -que ganó el español- pactaron una revancha con cinco partidos de exhibición. De los cuales, el noruego sólo ha podido ganar uno en Quito con doble 6-4. Para el tenista nórdico esta es su primera visita a la Ciudad de México luego de haber estado en el Abierto Mexicano de Tenis 2021 en el que llegó a Cuartos de Final.

"Es la primera vez que consigo ver la ciudad, pasé por el aeropuerto un par de veces, pero no cuenta como visita. El año pasado pude ir al torneo de Acapulco, tuve un gran tiempo y buscaba jugar en una de las arenas más grandes que existen, mañana, probablemente, la más grande de todas. Por supuesto que espero que vaya mucha gente para ver el partido y que los fanáticos mexicanos del tenis puedan experimentar ver a Rafa en vivo y podamos darles un buen partido", dijo Casper Ruud al pasar por la alfombra roja de una cena de beneficencia.

Por su lado, aunque ha sido campeón del Abierto Mexicano en cuatro ocasiones, Rafael Nadal jugará por primera vez en la Ciudad de México. En esta gira por Latinoamérica ya venció tres veces a Casper Ruud: 7-6 (10/8) y 6-2 en Buenos Aires, 7-6 (7/4) y 7-5 en Belo Horizonte y 7-5 y 6-4 en Bogotá.

"Estoy feliz, siempre he disfrutado muchísimo aquí en México, como jugador y de vacaciones. Esta es mi primera experiencia aquí en la Ciudad de México y me hace muchísima ilusión poder jugar enfrente de los espectadores mexicanos una vez más, tiene un significado muy especial más porque el próximo año no voy a poder estar en Acapulco. Estoy feliz de poder vivir una experiencia como esta en la Ciudad de México en un escenario tan especial. Estoy con mucha ilusión y Casper también. Lo que la gente puede esperar es que voy a esforzarme al máximo para ofrecer el mejor espectáculo posible, ojalá que el público se lo pase bien", dijo Rafael Nadal.