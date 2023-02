La película que ha conquistado a varias generaciones no se quiere despedir sin antes dejar una trama llena de adrenalina y nuevos rostros, como lo es Jason Momoa , quien dará vida a un nuevo enemigo de Toretto .

Para quienes creían que no habría “Rápidos y Furiosos” para muchos años más, la saga más exitosa en los últimos 22 años ha dado a conocer el tráiler oficial de su décima película, titulada" Rápidos y Furiosos 10" o R"ápidos y Furiosos X", además de varias fotos exclusivas de la trama, que darían fin a la historia de Dominic Toretto y sus amigos.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.