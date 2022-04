Real Madrid no quiso fichar a Pedri, la joya del Barcelona

Es una de las jóvenes promesas europeas. Con la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona, se convirtió en uno de los jugadores clave en la reestructuración del equipo con un modelo al que empiezan a llamarle “La Xavineta”. Este futbolista es Pedro González López, ‘Pedri’.

También perfila un gran futuro con la selección española. Ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y fue semifinalista de Eurocopa, convirtiéndose en el jugador español más joven en participar en ese torneo. Qatar 2022 será un escenario donde pondrá a prueba su madurez y evolución futbolística.

Este presente que vive Pedri pudo ser distinto en caso de haber sido fichado por el Real Madrid, equipo al que fue ofrecido antes que al Barcelona. Pepe Mel, exfutbolista y entrenador español, es considerado su padre deportivo. Fue él quien vio su potencial para llegar lejos.

Mel lo incorporó a la plantilla oficial del primer equipo de Unión Deportiva Las Palmas, club español de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo debutó profesionalmente el 18 de agosto de 2019 cuando Pedri tenía apenas 16 años.

Previo a su debut, el chico fue ofrecido a clubes como el Real Madrid. El propio Pepe Mel se encargó de avisar a los merengues que tenía en sus categorías inferiores a un muchacho con potencial para ser el nuevo Andrés Iniesta. Consiguió una reunión con Emilio Butragueño, leyenda madridista y director de relaciones institucionales del Real Madrid. Le mostró materiales sobre el futbol de Pedri y le habló de sus capacidades.

A Butragueño, el chico no le llenó el ojo. No vio en él a un jugador con perfil merengue. Pero Real Madrid no fue el único equipo en desistir a contratar a Pedri. Real Betis y Milan también fueron informados por Pepe Mel sobre el diamante en bruto que tenía en las inferiores de Unión Deportiva Las Palmas.

Sin éxito de transacción con esos clubes, Mel decidió darle la oportunidad con el plantel profesional sin saber que un mes después de debutarlo Barcelona llegaría a un acuerdo con el club canario por Pedri. Pagó cinco millones de euros por su transferencia y con un contrato por dos temporadas.

Actualmente Pedri destaca en Barcelona y se ha ganado el visto bueno de la afición culé. Todavía es joven, muy joven, ¿hasta dónde llegará en su carrera?