En la actualidad existen diferentes tipos de aplicaciones que te pueden brindar beneficios por usarlas: desde las que pueden ser utilizadas para ayudarte a adquirir hábitos sanos, como salir a correr, hasta las que te ayudan a ubicarte, como pueden ser Waze o Google Maps. Pero lo que viene ocurriendo desde hace unos años es que hay apps que afirman que te pueden pagar por hacer sencillas tareas. Por ello hoy conocerás la aplicación que afirma que te paga por copiar y pegar textos.

Y es que en el auténtico océano de aplicaciones que existen hoy en internet, es complicado averiguar todo acerca de alguna app, por lo que si no hay suficientes comentarios u opiniones que nos orienten, podríamos pasar un mal rato gracias a alguna aplicación que no nos cumple lo que promete. Por eso el día de hoy sabrás si esta aplicación de la que hablamos en verdad te puede pagar por simplemente copiar y pegar textos.

Esta es la aplicación que te paga por copiar y pegar textos

Mangools es la app que promete que te pagará por solamente copiar y pegar textos, por lo que hay que conocer cómo funciona y cómo es posible que por solamente copiar y pegar de un lugar a otro, alguien pueda recompensarte. Y es que en los últimos días en YouTube han surgido varios videos que también se han puesto a investigar acerca de esta aplicación, por lo que hay que conocer todo acerca de ella y su funcionamiento.

Y cuando se dice que son varios videos de YouTube los que han investigado sobre este tema no es broma, ya que en efecto al escribir las palabras "aplicación que te paga por copiar y pegar", en la plataforma aparecen en la primera página ya varios videos que muestran que este tema es del interés de muchos internautas, por lo que estos canales se han puesto a averiguar todo acerca de esta app.

Mangools: la aplicación que te paga por copiar y pegar textos

De acuerdo con la información recabada, Mangools es una marca que se dedica al posicionamiento SEO, es decir, a posicionar páginas en los primeros lugares de búsqueda de Google, por lo que han desarrollado un mecanismo que les permite poder pagar a quienes deseen participar por efectivamente copiar textos y pegarlos, sin embargo esto no es tan sencillo como parece, ya que tiene su metodología.

¿Qué es el posicionamiento SEO que ofrece Mangools, la aplicación que te paga por copiar y pegar textos?

El posicionamiento SEO es una serie de estrategias que buscan posicionar a las páginas web en los primeros lugares de los buscadores a través de una serie de herramientas y técnicas que pueden ayudar a que buscadores como Google pongan en primer lugar en las búsquedas a algunas páginas, mientras que otras terminan fuera de la primera página de búsquedas del popular buscador.

Y es que en la actualidad, si una empresa que está en internet no desarrolla una buena estrategia SEO, es muy complicado que pueda atraer clientes para seguir existiendo ya que si no aparece en los primeros lugares de búsqueda, difícilmente podrá obtener los clientes que quiere. Por ello, existen empresas como Mangools, que ofrecen soluciones para esto. Y su mecanismo que te paga por copiar y pegar textos es una estrategia para lograr sus objetivos.

Así es como funciona Mangools, la la aplicación que te paga por copiar y pegar textos

Aquí van las instrucciones para que uses la metodología de Mangools, para que puedas intentar aplicar este método de copiar y pegar textos por el que la página te promete que te pagará. Es importante que leas hasta el final del artículo, para que conozcas todo acerca de este mecanismo para que analices si te conviene probarlo o no.

Paso 1

De entrada lo que debes hacer es buscar a Mangools en tu buscador de internet. Si la página web no te aparece, simplemente da clic aquí. Luego de llegar a esta página, lo que debes hacer es abrir tu propio perfil ahí, para lo que no te van a pedir más que unos datos personales, y lo más importante, no te pedirán de ninguna manera tu tarjeta de crédito. Así que sin ningún problema abre tu perfil y prepárate para el paso 1.

Paso 2

Una vez que ya hayas abierto tu perfil, ve a la sección de afiliados, en el botón de la parte superior de la pantalla que dice Affiliate. Una vez que des clic en este botón, te aparecerá una pantalla en la que podrás ver que la página te ofrece un 30% de bonificación por cada usuario al que tú hayas recomendado la app, y que haya pagado por alguno de sus paquetes. Para poner un ejemplo, si alguien a quien le hayas recomendado compra el paquete Mangools Premium, con un precio de 62 dólares, estarías ganando aproximadamente unos 20 dólares. En esta misma página, podrás ver tu número de afiliación, con el nombre Affiliate IS.

Paso 3

Ahora viene lo bueno: ¿vez que al lado de tu número de afiliación viene un botón de copiar? Pues dale clic a este botón para que copies el texto que viene en la ventana y después, usa un acortador de enlaces para que puedas recortar el enlace que acabas de copiar. Para ello puedes usar apps como Bitly, que te permite no solo recortar enlaces, sino que te dice cuántas personas le hicieron clic a ese enlace.

Paso 4

Ahora con tu enlace recortado, lo que debes hacer es sentarte frente a tu computadora para buscar negocios que estén en tu zona, y que estén en internet. Por ejemplo, si gooleas la palabra dentista, seguramente te aparecerán todos los consultorios de tu zona cuyas clínicas ya cuenten con una página web. Lo que debes hacer es elegir un par de esas clínicas y entrar en sus páginas web.

Paso 5

Una vez que entres en la página web del negocio que elegiste, busca sus datos de contacto y sobre todo su mail, ya que lo que harás será mandar un mail a esta empresa, para presentarle la aplicación de Mangools, y hablarle de los beneficios que traería para su negocio contratar alguno de los paquetes que la marca ofrece. Luego de que termines de redactar el mail, solo debes mandarlo a la empresa, para ver si esta decide contratar el servicio.

Paso 6

Ahora solo debes hacer esto con muchas más páginas web, para que les recomiendes el servicio buscando que estas se animen a contratar los servicios de Mangools, y con cada suscripción que le consigas a la marca, ellos te pagarán el 30% de comisión por cada venta que hayas logrado realizar.

¿Realmente funciona Mangools, la aplicación que te paga por copiar y pegar textos?

La respuesta corta es sí, ya que en efecto la app estipula que en realidad te pagará por cada cliente que logres que compre sus paquetes, el detalle es que para que esto funcione deberás hacer muchas, pero muchas recomendaciones buscando que alguna empresa se anime a adquirir el servicio. Y sobre todo deberás depender de que las empresas en efecto adquieran el servicio, algo que no está bajo tu control.

Lo que ofrece Mangools es algo que se conoce comúnmente como marketing de afiliados, en donde el afiliado promociona el producto de un emprendedor/empresa a cambio de una comisión por cada venta o acción realizada. Y si bien puede dar resultados, estos dependerán no solo de los esfuerzos de quien promociona los servicios de la marca, sino de la decisión del cliente potencial sobre si adquiere el producto servicio o no.

Con esta información, ya estás listo para tomar una decisión y animarte a copiar y pegar textos para ganar dinero, o si prefieres buscar otra forme de obtener ingresos extra.