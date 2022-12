Pese a ser un personaje muy polémico, el medio mexicano se ha unido en cuanto se conocieron los problemas de salud de André Marín, uno de los periodistas más famosos del país con una larga trayectoria.

Desde hace algunos años ha tenido afectaciones a su condición, pero nunca preocupó tanto como en el mes de octubre, cuando incluso fue separado por Fox Sports para darle prioridad a su recuperación.

Existieron cualquier cantidad de rumores, debido a que no existía información clara sobre su enfermedad y cuáles eran sus tiempos de recuperación. Incluso, David Faitelson aseguró que iba a estar listo para Qatar 2022.

Al final, el año está a unos días de terminar y Marín rompió el silencio, revelando en un video todo lo que ha sucedido en los últimos meses: "Estuve mucho tiempo lamentablemente en hospitales. Ingresé a finales de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda y la operación que me hicieron en enero en el estómago. Resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus diferentes de neumonía, por lo cual estuvo en riesgo mi vida. Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente de todo. Estuve 45 días metido en el hospital", contó entre otras cosas.

Afortunadamente, el periodista asegura que se está recuperando de buena manera y agradeció a su familia y seguidores por representar un apoyo, poniéndose como objetivo regresar lo más pronto posible a La Última Palabra.