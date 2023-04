Esta perrita compitió con la mascota de la actriz Demi More, pero no pudo ganar, te contamos más sobre su historia

¡Qué ternura! Esta perrita de raza chihuahua, de nombre Pearl, nació el 1 de septiembre de 2020 en Florida, Estados Unidos con un peso inferior a los 28 gramos. Actualmente, ronda los 550 gramos, gracias a su dieta de pollo y salmón. Su diminuto tamaño comparado con la longitud de un dólar le ha hecho acreedora del Récord Guinness Mundial del perro más pequeño del mundo.

Sin embargo, este curioso premio no le fue del todo fácil conseguir, pues tenía una contrincante. Nada y nada menos que Pilaf, la perrita chihuahua de Demi More. La actriz que estaba muy entusiasmada por la competición, no dudó en promocionar su candidatura a través de las redes sociales, pero finalmente sus 150 gramos de más la alejaron del premio mayor.

Su familia es rompe récords

Pearl está emparentada con la anterior poseedora del récord, Miracle Milly, que medía un poco más de 9 cm. Murió en 2020, antes de que naciera Pearl. La madre de Pearl es una de las hermanas idénticas de Milly, según el Guinness World Records.

Su propietaria, Vanesa Semler, también dueña de Miracle Milly, declaró a Guinness World Records: "Nos sentimos bendecidos por tenerla. Y de tener esta oportunidad única de batir nuestro propio récord y compartir con el mundo esta increíble noticia".

Según las directrices oficiales de Guinness, cada medida se tomó desde la base del pie de la pata delantera hasta la parte superior de la cresta entre sus omóplatos en línea recta vertical.

El perro más pequeño de todos los tiempos, un Yorkshire terrier enano, medía solo 5,5 cm de alto y 7,5 cm de largo, desde la punta de la nariz hasta el final de la cola. Propiedad del británico Arthur Marples, el diminuto terrier murió en 1945, antes de cumplir dos años.