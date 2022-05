A todos nos pasa que en algún momento deseamos volver a revisar algún mensaje en un chat anterior y nos encontramos con que aquello que necesitamos está en una imagen que ya borramos del almacenamiento. Para estos casos, nuestro tip para recuperar fotos borradas de WhatsApp será tu salvación.

Actualmente, WhatsApp es la aplicación de mensajería favorita de la mayoría y es uno de los medios de comunicación más utilizados en el día a día. Es por esto, que resulta muy normal que imágenes, datos, audios y más sean enviados todos los días a través de esta aplicación.

Pero es por esta misma razón que, con el paso del tiempo, esta app se convierta en una de las aplicaciones que más consumen espacio en nuestro dispositivo y de vez en cuando tengamos que recurrir a eliminar los archivos enviados, para liberar memoria en nuestro teléfono.

Pero esta solución puede resultar contraproducente cuando, por alguna razón, necesitamos volver a utilizar alguna imagen que nos enviaron por WhatsApp, pero que ya eliminamos. Por suerte, con ayuda de algunos trucos, esto tiene solución.



¿Cómo recuperar una imagen eliminada de WhatsApp?

Recuperar una imagen eliminada de WhatsApp puede ser más fácil de lo que crees, pero antes de que comiences a mover cielo, mar y tierra para lograrlo, debes de verificar que efectivamente la imagen fue borrada de tu dispositivo y no solo del chat de WhatsApp. Busca cuidadosamente en tu galería de imágenes y en la carpeta de recibidos de tu teléfono porque muchas veces las fotos quedan perdidas ahí.

Si a pesar de tu búsqueda no lograste encontrar la imagen, no te preocupes porque el mismo WhatsApp tiene una opción de respaldo desde donde podrás ver imágenes y fotos que ya no tienes en tu dispositivo. Se trata de WhatsApp Web, que puede abrirse desde cualquier computadora y te mostrará los chats y los archivos que has recibido en la app de forma independiente a tu dispositivo.

Esto quiere decir que a pesar de que borres conversaciones o hasta imágenes de tu teléfono, la nube de WhatsApp web aún podría tenerlas disponibles para que la descargues. Para entrar a WhatsApp web solo debes:

Ingresa a la página web.whatsapp.com

Abre la app en tu móvil, dirígete a ajustes y elige “Dispositivos vinculados”.

Selecciona “Vincular dispositivo” y escanea el QR que verás en la web.

De esta forma puedes abrir WhatsApp web en tu computadora y recuperar las imágenes eliminadas de tu WhatsApp.