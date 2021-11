Una enorme expectación causó Red Bull México con una jugada maestra en su cuenta de Twitter que puso a volar la imaginación de los aficionados del futbol mexicano de ver en un equipo de la Liga MX impulsado por la marca de bebidas energéticas como lo ha hecho en Austria, Alemania, Estados Unidos y Brasil.

Con un simple tweet, Red Bull provocó una gran inquietud en los aficionados mexicanos. La simple frase "Se viene" complementada con el emoji de un balón de futbol hizo creer que por fin la marca aterrizaría en la Liga MX, luego de que meses atrás corrió el rumor de que adquiriría al Necaxa.

En cuestión de unos instantes, los aficionados comenzaron a expresar su deseo de que Red Bull se vinculara con sus respectivos equipos. "¿Ya van a comprar a La Fiera?" "Compren al Toluca por favor, harían muy feliz a mucha gente" "Ya compren a mis Pumitas?" "Ojalá sea mi Atlas" "Compren al Santos, por favor, nomás sin cambiarle el escudo". Hubo quien pensó en el resurgimiento de los Toros Neza y hasta del Veracruz.

Pero a final de cuentas, ¿de qué se trataba? Una hora después se esfumaron las ilusiones cuando en un nuevo tweet Red Bull México posteó un mensaje al New York Red Bulls: "¡Le mandamos nuestro apoyo a @RBNY_es que este sábado comienzan su camino en los #MLSCupPlayoffs!", causando el desencanto de sus followers.

Los clubes de futbol de Red Bull

La marca de bebidas energéticas -fundada en la década de los 80- adquirió a su primer club de futbol, el Austria Salzburgo en 2005 y lo convirtió en el Red Bull Salzburgo, desde entonces lo ha hecho campeón de liga en 12 ocasiones.

En 2006 se dio la compra del MetroStars de la MLS y lo transformó en el New York Red Bulls que ha ganado tres veces el MLS Supporters' Shield. En este equipo han jugado estrellas del calibre de Thierry Henry y Rafael Márquez.

En 2019 la empresa compró al club brasileño Bragantino y lo fusionó con el Red Bull Brasil -club fundado en 2007- para dar lugar al Red Bull Bragantino que ascendió para jugar el Brasileirao en 2020. Entre sus logros está haber clasificado para la Copa Sudamericana 2021 y busca llegar a la Copa Libertadores 2022.

Para poder ingresar al futbol en Alemania, la Bundesliga no le permitió a la marca comprar ninguna franquicia y por eso en 2009 fundó al RB Leipzig desde la quinta división y llegó al máximo circuito en 2016. Como curiosidad, las siglas RB no corresponden a Red Bull sino a -las siglas RB no corresponden a Red Bull sino a RasenBallsport; por cierto el Leipzig y el Salzburgo se enfrentaron en el Derby de Red Bull en la Europa League.