Quienes esperan con ansias la llegada de Resident Evil 4 Remake se preguntan si este juego llegará a Nintendo Switch, por lo que exploramos qué es lo que dicen los expertos y lo que se sabe sobre esta posibilidad, ya que a pesar de que este título no ha sido anunciado para esta consola, sus usuarios no pierden la esperanza.

Pero nadie les puede culpar por ello ya que hace unos días se liberó la demo del juego y quienes hemos tenido la oportunidad de probarlo podemos decir que estamos ante un remake que le hace justicia al juego original, por lo que es importante informar a los dueños de una Switch si tendrán la posibilidad de jugar este título en esta consola.

¿Llegará Resident Evil 4 Remake a Nintendo Switch?: Esto es lo que se sabe

Si bien hasta el momento la consola de Nintendo ha quedado excluída de la posibilidad de contar con RE4 Remake el día de su lanzamiento, que será el próximo viernes 24 de marzo, expertos en videojuegos como David BtG o Nash Weedle han informado que existe la posibilidad de que este juego sí llegue a la consola de Nintendo, pero en formato Cloud.

Es decir, que la única forma en la que este título estaría disponible para la Nintendo Switch sería jugando desde la nube tal y como ha ocurrido con Resident Evil 2 y 3 Remake, o Resident Evil 7, y si bien esto no parece una mala noticia, quienes han podido probar estas versiones como los expertos ya mencionados nos dicen que adquirir los juegos en esta versión es una mala idea, y a continuación sabrás por qué.

Residen Evil 4 Remake sí llegaría a Switch... pero en versión Cloud

Y si esto no es algo malo hay que tener en cuenta que según se señala por expertos como Cristian M. Villa de Areajugones, la infraestructura de esta consola no es la mejor para los juegos en versión Cloud ya que se necesita tener una muy buena conexión a internet para poder disfrutar de este tipo de títulos. Y a nivel general esta tecnología todavía no se consolida ya que por ejemplo, hemos probado A Plague Tale: Requiem en su versión Cloud para X Box Series S y la experiencia no fue la mejor.

Y es que el problema es que al ser una tecnología que apenas está en desarrollo, esta no cuenta todavía con el soporte ideal para conexiones Wi Fi que no tengan una alta capacidad ya que por ejemplo, el juego puede tener un lag muy perjudicial para la experiencia del usuario. Y si a eso le sumamos que en efecto las versiones Cloud de Nintendo Switch no son recomendadas por los expertos, entonces convendría que primero descargues los demos de Resident Evil 2 ó 3 Remake, para que veas cómo corren en tu Switch.