Mucho revuelo mediático se armó luego de que se haya publicado la Bizarrap Music Session de Residente. ¿La razón? En los nueve minutos que duró, el rapero decidió tirarle a J Balvin. Conoce, a continuación, el porqué de René de la tiradera.

En una entrevista en el podcast ‘Creativo’ de Roberto Martínez, el de Puerto Rico habló al respecto: "Hago tiraderas cuando alguien falta el respeto como artista. Las armo en un día, rápido. Hay amigos que me dicen de broma que esperan no tener un problema conmigo para que no les arme una".

¿Por qué sacó la tiradera a Balvin? "El 'Esto lo hago pa' divertirme' es porque el pendejo se enteró de que estoy tirándole y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me digan a mí que no saque el tema. Amenazaron con demandar a mi sello si lo sacaba", contó.

+Escuchá la session

Además, contó el motivo por el cual tienen mucha repercusión: "La razón por la cual mis tiraderas han tenido éxito y porque se prende todo es porque la letra explica las cosas bien. Acá son tres actos y te va contando una historia de todo lo que está pasando en la industria musical".