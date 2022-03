Este fin de semana se realizó en México la primera edición tras la pandemia del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en el Foro Sol. El artista puertorriqueño Residente fue uno de los artistas más esperados del domingo a la noche.

Una de las primeras canciones que cantó fue la BZRP Session 49, que se volvió viral en las últimas semanas. El ex Calle 13 al finalizar reiteró la frase "no es lo mismo ser artista que ser famoso" lo cual fue recibido con aplausos por sus seguidores.

Tras la referencia a J Balvin, con quien en los últimos meses tuvieron varios enfrentamientos públicos, el intérprete continuó su show con éxitos de su repertorio como “Flow HP”, “El baile de los pobres”, “Ojalai", “Atrevete-te-te” y “Cumbia de los aburridos”. También presentó por primera vez en vivo "This is Not America", su último sencillo.

Residente reflexionó sobre la pandemia y la guerra

“Estamos vivos, estamos respirando, vamos a disfrutar este momento. Quiero que brinquemos, primero porque estamos acá sin mascarilla. Este segundo respiro yo también lo necesitaba, es porque hace falta unidad, nos podemos echar el brazo aunque no nos conozcamos. Hay mucha guerra y este brinco lo hacemos por los que no están, por los que están, por los que se fueron, por todos ellos”, expresó Residente en el Vive Latino 2022.