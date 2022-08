Desde que iniciaron los rumores del regreso de Big Brother a la televisión, los fans del programa se están preguntando quiénes serán los famosos que entrarán a la casa y mostrarán su vida 24/7. Pero quizá la duda más grande es quién será el nuevo conductor o conductora de Big Brother México 2022. Son dos nombres los que se han mencionado hasta ahora y todo apunta que la conducción podría quedar en manos de Galilea Montijo o Yolanda Andrade.

La televisora no ha confirmado el regreso del reality, pero los rumores no paran en medios de espectáculos y redes sociales, incluso se han filtrado imágenes de las reparaciones a la supuesta casa de Big Brother México 2022 que podría estrenarse en octubre de este año o a inicios del siguiente, pero no hay nada oficial.

Big Brother llegó por primera vez a México en el año 2002, bajo una producción liderada por Pedro Torres, por lo que después de 20 años, a muchos fans les emociona volver a ver el programa en la televisión.

¿Quién será la conductora de Big Brother México 2022?

Big Brother ha tenido en su anteriores temporadas a emblemáticas figuras al frente como Verónica Castro y Adela Micha, por lo que muchos seguidores han comenzado a lanzar en redes sociales sus propuestas de quién será la nueva conductora, mientras que medios de espectáculos han filtrado los primeros nombres.

Big Brother seguiría los pasos de otros programas como La Academia 2022, que en vez de llamar a un conductor reconocido apostaron por un ex alumno, Yahir de la Primera Generación. Por lo que una teoría es que Big Brother también podría elegir a uno de sus ganadores, como a Yolanda Andrade, quien fue segundo lugar en Big Brother VIP 2 o Galilea Montijo, que se llevó el primer lugar en Big Brother Vip 1.

Mientras que la cuenta de Twitter experta en espectáculos conocida como “La Comadrita” ha revelado que la elegida sería Galilea Montijo para conducir Big Brother México 2022.

Pero recordemos una vez más que no se trata de algo oficial, por lo que deberemos esperar la información confirmada de la televisora, ya que Televisa-Univisión no han emitido aún un comunicado.