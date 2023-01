Revelan el verdadero motivo por el que Poncho Herrera no estará en RBD; y no es trabajo

Aunque Alfonso Herrera ya salió a dar su postura sobre el por qué no estará en el reencuentro de RBD, este martes se reveló el que sería el verdadero motivo, y todo apunta a que no le llegaron al precio, pues ahora su valor ha subido en comparación de aquel tiempo cuando grababa la novela, además de que se avergüenza haber formado parte de RBD.

Una fuente cercana a la producción aseguró que a Poncho no le importan sus fans sino el dinero que ganará, ya que se enteró de que en el concierto virtual que realizaron en la pandemia les fue muy bien, económicamente.

“Sí, de hecho los demás le insistieron en que era una manera bonita de despedirse de sus fans, de la gente que los apoyó y que los hizo tan grandes y especiales, pero les contestó: ‘a mí los fans me valen ma$%&, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato”, señaló Poncho.

Aunque es bien sabido que a Poncho no le gusta cantar, en la publicación de TV notas, la fuente aseguró que no se siente orgulloso de haber formado parte del éxito mundial de RBD por lo que de hacer el reencuentro sería solo por dinero.

“De entrada les dijo: ‘miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’; y eso no fue todo”, aseguró.