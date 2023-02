No solo ya está lista la canción, sino que el video se grabó en Barcelona , donde vive Shakira, pero al ser una canción de Karol G , esta saldría como parte de su nuevo disco “Mañana será bonito”, el cual estará disponible el 24 de febrero y será ahí cuando se conozca la nueva canción a las 00:00 horas tiempo de Colombia, por lo que en México se podrá disfrutar una hora antes debido al uso horario, por lo que sería el 23 de febrero a las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

Ya no es un rumor , Karol G confirmó la colaboración de Shakira con su nueva canción “TQG”, rola que se esperaba desde hace algunas semanas y que estará disponible próximamente , así lo dieron a conocer las colombianas a través de sus redes sociales.

