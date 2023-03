Alex pronto se entera de que su nuevo amigo "Chupa" tiene una historia secreta con su familia y que el peligroso y obsesivo científico Richard Quinn (Christian Slater) está cazando a la incomprendida criatura para tratar de aprovechar sus poderes. Para proteger a “Chupa” de un peligro inminente, Alex emprende la aventura de su vida, una travesía que pondrá al límite los lazos de su recién descubierta familia y le recordará que las cargas de la vida son más ligeras cuando no tienes que llevarlas solo.

Jonás Cuarón es un guionista y editor que nació en la Ciudad de México en 1981, es hijo del multipremiado director mexicano, Alfonso Cuarón. Es egresado de la Vassar College, de Nueva York, Jonás debutaría, como director, guionista y editor, en la cinta Año Uña (2007 ), por lo que no es ningún improvisado del séptimo arte y así lo volverá a demostrar con "Chupa" , película que se estrenará en Netflix.

