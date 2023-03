No es nada sorpresivo que una conductora de MasterChef deje el proyecto , pues a lo largo de estos años han desfilado algunos nombres, a quienes los fans echan de menos, por lo que se ha rumorado de qué viejos conocidos podrían regresar y entre ellos está Anette Michel, mientras que en el jurado se habla del chef Benito, aunque fue él quien casi confirmó su regreso.

Luego de que se dio a conocer de que los chefs Betty, José Ramón y Pablo Albuerne ya no continuarían siendo jueces del reality show MasterChef, también se confirmó que la conductora del programa Tatiana se uniría a la lista de famosos que dejaría el programa, pero ahora ya hay nombre de quién la sustituirá.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.